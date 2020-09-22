Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü
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Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 97. son bölümünde Kahraman Koçovalı sürprizi yaşandı. Çukur dizisinin önceki bölümlerinde Vartolu tarafından öldürülen Mustafa Üstündağ'ın canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakteri, bu defa Azer Kurtuluş'un hayatını kurtaran kişi olarak seyirci karşısına çıktı.

22.09.2020 20:34 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:44

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 4. sezon 3. son bölümü 21 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur son bölümde izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Mustafa Üstündağ'ın oynadığı ve ilk bölümde öldürülen Kahraman Koçovalı karakteri yeniden dizide yer aldı.

Çukur'da büyük sürpriz! Kahraman Koçovalı diziye böyle geri döndü

AZER'İN HAYATINI KAHRAMAN KOÇOVALI DEĞİŞTİRDİ

Geceyi Azer ile geçiren Karaca gün ağarınca Azer'in odasından çıkarken gözüne bir dolapta duran "K.K" imzalı bir mendil ilişti. Azer'e mendili nereden bulduğunu soran Karaca, Azer'in ilk İstanbul macerasını ve Kahraman Koçovalı'nın Azer'i nasıl kurtardığını dinledi.

Çukur'da büyük sürpriz! Kahraman Koçovalı diziye böyle geri döndü

Mustafa Üstündağ, son olarak rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmıştı. Mustafa Üstündağ'ın Çukur'a geri dönüp dönmeyeceği ise önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
KİBAR FEYZO: Bu diziyi izlemeyin.
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