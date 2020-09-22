Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Reyting rekortmeni Çukur dizisi 97. son bölümünde Kahraman Koçovalı sürprizi yaşandı. Çukur dizisinin önceki bölümlerinde Vartolu tarafından öldürülen Mustafa Üstündağ'ın canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakteri, bu defa Azer Kurtuluş'un hayatını kurtaran kişi olarak seyirci karşısına çıktı.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 4. sezon 3. son bölümü 21 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Çukur son bölümde izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Mustafa Üstündağ'ın oynadığı ve ilk bölümde öldürülen Kahraman Koçovalı karakteri yeniden dizide yer aldı. AZER'İN HAYATINI KAHRAMAN KOÇOVALI DEĞİŞTİRDİ Geceyi Azer ile geçiren Karaca gün ağarınca Azer'in odasından çıkarken gözüne bir dolapta duran "K.K" imzalı bir mendil ilişti. Azer'e mendili nereden bulduğunu soran Karaca, Azer'in ilk İstanbul macerasını ve Kahraman Koçovalı'nın Azer'i nasıl kurtardığını dinledi. Mustafa Üstündağ, son olarak rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılmıştı. Mustafa Üstündağ'ın Çukur'a geri dönüp dönmeyeceği ise önümüzdeki bölümlerde belli olacak. Kaynak: Haberler.com