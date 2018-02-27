Çukur'da Akıbeti Merak Edilen Vartolu, Diziye Geri Döndü
İlgiyle izlenen Çukur dizisinde akıbeti merak edilen Vartolu'nun Yamaç'ın elinde tutsak olduğu ortaya çıktı.
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 18. bölümünün final sahnesinde, Vartolu'nun Yamaç'ın elinde olduğu ortaya çıktı.
EMRAH AMİR, BEYEFENDİ'NİN OĞLU ÇIKTI
Çukur dizisinin son bölümünde, Sena'nın üvey ağabeyi Emrah Amir, Beyefendi'nin oğlu çıktı. Medet'in vurduğu Selim hastanede yaşam savaşı verirken, Yamaç ise bir depoda tutsak halde tuttuğu Vartolu'nun yanına giderek silah doğrulttu.
VARTOLU SONUNDA ORTAYA ÇIKTI
İki bölümdür dizide görünmeyen Vartolu da sonunda ortaya çıktı. Çukur'un son sahnesinde kalbinin durduğu gösterilen Selim'in akıbeti ise 19. bölümde belli olacak.
YORUMLAR (16)
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yamaç vartolunun babası çıktı vartolu emrahın annesi çıktı dizininde şeyi çıktı. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Vartolu reisin emrindeyizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnanan avanaklar illa ki vardır yaaw nasıl insanlarısınız :) dizinin izlenme sebebidir Vartolu o yoksa reyting de yokkkCevap Yaz Yayından Kaldır
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KOSKOCA İSTANBUL EMNİYET MÜD ÖNÜNDEKİ OLAYI KİMSE FARKETMEDİMİ MÜZİK SON SES ARTI ZİYNET FALAN HADİ OYUNCUYA RÖLÜ VERDİN PEKİ YÖNETMENE NE DEMELİ TAM FACİA...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ınanın dızı vartolu olmasa ben ızlemem adam efsaneCevap Yaz 2 Yayından Kaldır