Çukur Canlı izle! Show TV Çukur 130. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Çukur full HD Canlı izle! Çukur 130. bölümde neler olacak?

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ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR 130. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek.

Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!