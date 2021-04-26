Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 126. Bölüm canlı izle! 26 Nisan Çukur full HD Canlı izle! Çukur 126. Bölümde neler olacak?

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 33. Bölümünde (125. Bölüm) Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

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