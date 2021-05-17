Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenen Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur bugün var mı? 17 Mayıs Pazartesi SHOW TV yayın akışı!