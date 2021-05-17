Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta?
Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenen Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur bugün var mı? 17 Mayıs Pazartesi SHOW TV yayın akışı!
Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenen Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur bugün var mı?
ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 36. son bölüm ardından, 4. sezon 37 bölüm fragmanı araştırılıyor. Çukur, her Pazartesi saat 20:00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanmaktadır.
ÇUKUR BU HAFTA YOK MU?
Çukur bugün yayınlanmayacak. SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un yayın saatinde Öldürme Arzusu ve Gizli Kod yapımları bulunmaktadır.
17 MAYIS PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber