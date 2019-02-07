Çukur Asıl Şimdi Karışıyor! Ödüllü Oyuncu Tansu Biçer, Dizinin Kadrosuna Dahil Oldu

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'a en son Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncunun katıldığı haberi dizi dünyasına bomba gibi düştü.

HAYRANLARINI EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ

Yayınlandığı günden itibaren reytingleri altüst eden Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, ekrana gelen 51'inci son bölümüyle yine hayranlarını yine ekran başın kilitledi. Yeni bölümü iple çekilirken diziye bomba bir transfer yapıldığı ortaya çıktı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'İN BAŞKOMİSERİ KADROYA DAHİL OLDU

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Öner Erkan ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna Ufak Tefek Cinayetler'in 'Başkomiser Kemal'i Tansu Biçer dahil edildi. Biçer'in dizideki rolü ile ilgili bilgiler de sızmaya başladı.

GİZEMLİ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKECEK

Altın Portakal ödüllü usta oyuncu Çukur'da 'Yücel' karakterine hayat verecek. Biçer, ilk başlarda gizemli tavırlarıyla dikkat çekecek ve ilerleyen zamanlarda asıl kimliği ortaya çıkacak. Yine Yücel'in hangi tarafta olacağı da ilerleyen bölümlerde belli olacak.