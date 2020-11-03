Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor?
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Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor?

03.11.2020 08:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 08:07
Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor?

Dün akşam ekrana gelen Çukur'a Vartolu ve Yamaç'ın veda sahnesi damga vurdu. Çukur'dan ayrılacağı iddiaları gündemde olan Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu Sadettin'in aniden Afganistan'a gitmesi iddiaları güçlendirdi.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, dün akşam 101. bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da Halil İbrahim'in acilen Afganistan'a gitmesi nedeniyle İskandar Yamaç'ın görüşme isteğini yerine getiremedi. Yamaç, Vartolu'dan Afganistan'a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etti.

"AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

Kardeşi Yamaç'a sarılan Vartolu, "Ben yokken öleyim deme. Vurulma da. Ayağına taş değmesin" diyerek kendisini bekleyen araca bindi. Vartolu'nun eğlenceli şekilde aracına binip gitmesi izleyicileri hem güldürdü hem de hüzünlendirdi.

Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor?

SETLERE ARA MI VERİYOR?

Öte yandan geçtiğimiz aylarda baba olan başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in çocuğuyla daha fazla zaman geçirmek için bir süre setlerden uzak kalacağı konuşulmuştu.

Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor?

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