Çukur 3.Sezon 4.Bölüm Sneak Peek yayında! Çukur 70. son bölümü izle Show TV

01.10.2019 09:33

Show TV'nin rekortmen dizisi Çukur 70. son bölümü ile izleyenleri merak içinde bıraktı. Yamaç'ın intikam turu devam ediyor. En son Azer'in damadını ve kardeşinin ölmesine sebep olan Yamaç'a karşı Azer ile Akın birleşiyor ve peşine düşüyor. Efsun ile görüşmesi sonrasında Yamaç'ın peşine düşüyor ve onun kaza yapmasını sağlıyorlar. Arabanın içine sıkışan Yamaç'ın arabası kurşun yağmuruna tutuluyor. Bu sırada araba patlıyor. Akın ise "Kusura bakma amca. Benim yaşamam için senin ölmen gerekiyordu" diyor.

Final sahnesinde ise Vartolu'nun hali izleyenleri duygulandırdı. Gözü başı yaralı olan Vartolu, "Bana bir masal anlat baba" diyor. idris Koçovalı'nın sesinden Çukur'un ve onların son durumlarını anlatan toprak ilgili masal, Vartolu ile birlikte izleyenleri de ağlattı. Çukur son bölüm tamamı aşağıdaki bağlantıda.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 71. BÖLÜM İLK SAHNE (3. SEZON 4. BÖLÜM)

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel'in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı'dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal'ın kızı Efsun'un Çukur'a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezonun 3. bölümünde (70. Bölüm); kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın'la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur'a ve Yamaç'a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah'ın karşısında alacak. Yamaç'ın, Timsah'ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun'la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek. Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris'in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan'ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç'ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.