Çukur 4. sezon 3. bölüm 2. fragman izle! Çukur son bölümünde neler oldu? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler?
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Çukur 4. sezon 3. bölüm 2. fragman izle! Çukur son bölümünde neler oldu? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler?

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadtosu ve senaryosu ile Çukur 21 Eylül Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Çukur 96. bölüm 2. fragman izle!

Çukur 4. sezon 3. bölüm 2. fragman izle! Çukur son bölümünde neler oldu? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler?
18.09.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:51

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 3. bölüm 2. fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur sokakları Yamaç'ın vurulma haberiyle çalkalanırken, kahvede Cumali'nin geçirdiği kriz anı herkese panik dolu anlar yaşattı. Yamaç'ın vurulma haberini alan Koçovalılar hastaneye koştu. Sultan, Yamaç'ı vuran kişinin Cumali olduğunu duyunca fenalaştı. Cumali'nin kararı ise kesindi; Yamaç Çukur'dan gidecekti. Bütün aileyi eve çağıran Cumali acı gerçeği itiraf etti. İdris'i, Yamaç'ın vurduğunu duyan Sultan, Emmi, Akın ve Selim öğrendikleri bu sarsıcı gerçek karşısında adeta yıkıldı.

ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Mustafa Avkıran,

Suna Yıldızoğlu,

İrem Sak,

Barış Arduç,

Aras Bulut İynemli,

Erkan Kolçak Köstendil,

Öner Erkan,

Necip Memili,

Kubilay Aka

ÇUKUR DİZİSİ 4. SEZON 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

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