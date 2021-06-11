Çukur'un yıldızları hakkında suç duyurusu!
Çukur adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Kerim Sarp Apak, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istedikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Karaburun Belediyesi, SİT Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle işlem yapıp, inşaat çalışmalarını durdururken; oyuncuların kurduğu şirket hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİLER
Denize sıfır arazide süper lüks karavan turizmi yapmayı planladığı öne sürülen oyunculara belediye ve çevreciler tepki gösterdi. Çok sayıda ağaç ve çalı türü bitki kesilerek araziye kaçak bir şekilde yol açılırken, parselin içinde kalan bitki örtüsü de tahrip ettiler.
Kaynak: Snob Magazin