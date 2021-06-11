Çukur'un yıldızları hakkında suç duyurusu!

Çukur adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile bir diğer ünlü oyuncu Kerim Sarp Apak, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istedikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...