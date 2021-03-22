Çukur 121. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 120. bölüm izle
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Çukur 121. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 120. bölüm izle

22.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:03
Çukur 121. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 120. bölüm izle

Çukur 120. bölüm izle! Çukur dizisinin 16. bölümü ardından Çukur 121. bölüm fragmanı da yayınlandı. SHOW TV'de yayınlanan Çukur 121. bölüm fragmanı izle! Çukur son bölüm özeti! Çukur yeni bölümde neler olacak? SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 120. bölüm izle

Çukur 120. bölüm full izle! Çukur 120. bölüm tamamı izle! SHOW TV ekranların sevilen dizisi Çukur 120. bölüm seyret! Çukur 120. bölüm tek parça izle! Çukur 120. bölüm tamamı izle! Çukur 121. son bölüm fragmanı izle.

ÇUKUR 120. bölüm FULL İZLE!

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında 16. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 120. bölümün ardından şimdi de Çukur 121. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 121. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 121. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...


ÇUKUR 121. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 121. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR 120. BÖLÜM İZLE

Çukur 120. Bölümü izlemek için tıklayınız!

ÇUKUR 120. BÖLÜMDE NELER OLDU? (4. SEZON 28. BÖLÜM )

Efsun'un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç'ı harekete geçirecek. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali'nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

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