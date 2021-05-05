Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi
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Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT - Haberler | Güncel

Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi Şırnak Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Cudi Dağına bırakılan 23'ü dişi toplam 60 ceylan drone ile havadan görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından bölgedeki ceylanları korumak ve sayılarını arttırmak amacıyla getirilen ceylanlar, ekipler tarafından sıkça takip ediliyor.

Doğa gezgini olan Akif Özek, Cudi Dağı başta olmaz üzere bölge genelinde doğada ender görülen hayvanların olduğunu söyledi. Özek, "Fırsat buldukça Şırnak dağlarında geçiyoruz. Bölgedeki hayvanlar doğamızın en önemli parçası onları görüntülemeden geçmiyoruz" dedi.

Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi
Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi
Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi
Cudi Dağı'nda yıllar sonra ceylan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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