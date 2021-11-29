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Cucuppe kimdir? Cucuppe gerçek adı, nereli? Cucuppe kaç yaşında?

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Cucuppe kimdir? Cucuppe gerçek adı, nereli? Cucuppe kaç yaşında?

Hz Yasuo'nun eski sevgilisi ünlü TikToker Cucuppe hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Cucuppe kimdir? Cucuppe gerçek adı? Cucuppe kaç yaşında?

Hz Yasuo'nun eski sevgilisi Cucuppe'nin gerçek adı nedir? Cucuppe kaç yaşında?Cucuppe hakında merak edilen sorularını sizler için derledik.

Cucuppe kullanıcı adı ile tanınan Burcu Terzioğlu, 2004 yılının Eylül ayında Bursa'da dünyaya gelmiştir. YouTube'da ve TikTok'ta çektiği videolar ile ün kazanan Cucuppe, sosyal medyada kısa bir sürede ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

League of Legends oyuncusu ve YouTube fenomeni Hz Yasuo ile uzun süredir ilişkisi bulunan Cucuppe, geçtiğimiz günlerde aldatıldığı gerekçesiyle Hz. Yasuo'dan ayrılarak ilişkilerini sonlandırdı.

Cucuppe kimdir? Cucuppe gerçek adı, nereli? Cucuppe kaç yaşında?

TikTok'ta 1.2 milyon takipçisi bulunan Cucuppe sadece 216 kişiyi takip ediyor. Toplamda 51.3 milyon beğenisi olan TikTok fenomeninin binlerce video bulunmaktadır. Instagram'da ise 228 bin takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca Vlog videoları paylaştığı YouTube hesabında ise 18,7 bin takipçisi bulunuyor iken toplam görüntülenme sayısı ise 500 bini geçmiş durumda.

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Gerçek adı Burcu Terzioğlu olan Cucuppe 2021 tarihiyle 17 yaşındadır ve 24 Eylül 2004 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir.

Cucuppe kimdir? Cucuppe gerçek adı, nereli? Cucuppe kaç yaşında?

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