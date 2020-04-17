Çubuklu kadınlardan sağlıkçılara özel ikram Sağlık çalışanlarına ikramlıkların getirilmesi Hastane çalışanlarının ikramlıkları almaları ve hastaneye götürmeleri Sağlık Çalışanların konuşmaları Çubuk Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit'in konuşması Çubuklu kadınlardan sağlıkçılara özel ikram ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi...

Sağlık çalışanlarına ikramlıkların getirilmesi

Hastane çalışanlarının ikramlıkları almaları ve hastaneye götürmeleri

Sağlık Çalışanların konuşmaları

Çubuk Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit'in konuşması Çubuklu kadınlardan sağlıkçılara özel ikram

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübündeki sporcuların aileleri, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına hazırladıkları yöresel ürünleri ikram etti.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, sporcu ailelerinin sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek istedikleri için hazırladığı ürünleri Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine getirdi.

Koçyiğit yaptığı konuşmada, evlerde hazırlanan başta turşu olmak üzere bazlama, çörek, börek, tatlı gibi ürünleri sağlık çalışanlarına ikram etmek üzere hastaneye ulaştırdıklarını aktararak, "Bu zor dönemde canla başla çalışan sağlıkçılarımız için bir şey yapmak istedik. Onlara destek olmak, moral ve motivasyonlarına katkı sunmak ve yüzlerini gülümsetebilmek için böyle bir organizasyon yapmayı kararlaştırdık. Onların yaptıklarını buraya getirdim. Bunu tüm Çubuklu kadınlar adına yaptık." dedi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanları da duyarlı davranış dolayısıyla kadınlara teşekkür ettiler.

Kaynak: AA