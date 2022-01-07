Çubuklu esnaflar sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile esnaflar soğuk hava nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sokak ve yaban hayvanları için tabiata yiyecek bıraktı

Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları başta olmak üzere kuşlar ve tilkiler için hareke geçen Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ve esnaflar uygun alanlara yem ve biriktirdikleri bayat ekmekler ile yemek artıklarını bırakarak, yaban hayatına destek oldu.

İlçede esnaflık yapan Ramazan Durut, duyarlı diğer esnaflarla harekete geçerek zaman zaman yiyecek bulmakta güçlük çeken başta sokak hayvanları ile yaban hayvanları için çalışma yaptıklarını söyledi.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlarına yem ve ekmek kırıntıları bıraktıklarını dile getiren Durut, yaban hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

İmkanları ölçüsünde yaban hayvanlarına yiyecek bulabilmeleri için yardımcı olduklarını aktaran Durut, şöyle konuştu:

"Özellikle karlı ve soğuk günlerde en azından kendi evimizin iş yerlerimizin önüne içme suyu, yemek artıkları ve ekmek kırıntıları koyarsak sokak hayvanları ile kuşlar hayatta kalma şansı yakalar. Allah nasip ederse biz bu konuda sürekli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Biz tüm ilçe halkımızın sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Ayrıca vakti ve imkanı olan tüm ilçe halkımızı doğal yaşam parkına davet ediyoruz."

Yemleme çalışmasına katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren ilçe esnaflardan Mehmet Karagöz'de, "Bütün esnaf arkadaşlarımıza yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Böyle çalışmaların sürekli olmasını istiyorum. İnsanlarımızdan hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Doğal yaşam alanlarındaki beslenme odaklarına yem bırakılırsa ilçe merkezine hayvanların inmeyeceğini savunan ilçe esnaflarından Halil Kılınç ise, "Biriktirdiğimiz ekmekleri en azından bu alanlara getirirlerse, hayvanlar ilçe merkezine inmezler. Hem vatandaşlarımız hem de çocuklarımız başı boş köpeklerin saldırısına maruz kalmaz. Herkesi buraya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de esnaflara yardımcı olarak elverişsiz hava şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanların beslenmesi için doğaya yiyecek bıraktı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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