Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı

18.10.2020 23:12 | Son Güncelleme: 18.10.2020 23:16

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Çetin yönetimindeki 06 YCZ 42 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki İbni Sina Caddesi Kavşağı'nda, Sedat Yaman idaresindeki 06 GC 8484 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Semiha Çetin yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı
Çubuk'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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