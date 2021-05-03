Son dakika haber: Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Müfit ONBAŞI - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Çavundur Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Acar (55) yönetimindeki 06 AY 7628 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Aydın Acar, olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Emine Gümüş ve Gül Karakuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber: Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Çubuk'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müfit ONBAŞI

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