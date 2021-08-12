Çubuk'ta sporcuların yetiştirdiği sebzeler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularının yetiştirdiği sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularının yetiştirdiği sebzeler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

"Minik ellerimizle iyilik için üretiyoruz" projesi kapsamında, Çubuk Belediyesi tarafından tahsis edilen 2 dönümlük bahçeye ekilen fideler, ürün vermeye başladı.

Olgunlaşan salatalık, biber ve domatesler, kulüp sporcuları tarafından toplanıyor. Sebzeler daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, çocukları toprakla buluşturmak ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için örnek bir projeye imza attıklarını söyledi.

Sporcuların projeye büyük bir mutlulukla katıldığını aktaran Koçyiğit, "Burada, Belediye Başkanımız Baki Demirbaş ve sporcularımız ile domates, salatalık, biber ekimi yapmıştık. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için de hazırladığımız bu projede bugün yine sporcularımızda sebzelerimizin hasadını gerçekleştiriyoruz. Ürünleri topladıktan sonra her sebzeden ikişer kilogramlık paketlere paylaştırıyoruz. Bunları da ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Buket Zeliha Göçmen, ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Sporculardan Sena Nur Karakaya ise ilk kez sebze yetiştirdiğini kaydederek bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner