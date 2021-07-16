Çubuk'ta otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
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Çubuk'ta otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Çubuk'ta otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisiklete otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisiklete otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askeri tıp öğrencisi Bilal Selçuk A. için Çubuk'ta askeri tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk - Ankara yolu Emniyet Kavşağında meydana gelen trafik kazasında Burak K. idaresindeki 06 CAT 936 plakalı otomobil, 19 yaşındaki tıp öğrencisi Bilal Selçuk A.'nın kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü Bilal Selçuk A. ağır yaralandı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öğrenci, yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden askeri tıp 2'inci sınıf öğrencisi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, askeri erkan, ailesi ve sevenlerinin katıldığı askeri töreninin ardından Ahmetceoğlu'nu cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına konularak memleketi olan Yozgat'a bağlı Yenifaklı Üçobalar Köyündeki aile kabristanına defnedilmek üzere uğurlandı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Burak K.'nın savcılık talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA

Çubuk'ta otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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