Çubuk'ta Otomobilin Altında Kalan Yaşlı Adam Yaralandı
Çubuk ilçesinde otomobilini iterken altında kalan kişi yaralandı.
Çubuk ilçesinde otomobilini iterken altında kalan kişi yaralandı.
Kösrelik Mahallesi'nde 06 E 6806 plakalı otomobilini boşa alarak itmeye çalışan Hasan Işıkoğlu (70), dengesini kaybederek düştü.
Otomobilin hareket etmesi ile sol ön tekerleğin üzerinden geçtiği yaşlı adam yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Işıkoğlu, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.