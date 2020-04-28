Çubuk'ta atık biriktirilmiş iki ev dezenfekte edildi Ankara'nın Çubuk ilçesinde çöp dolu 2 ev boşaltılarak dezenfekte çalışması başlatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çöp dolu 2 ev boşaltılarak dezenfekte çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Yıldırım Beyazıt Mahallesi Köklü Sokak'ta C.Ç'ye ait ev ile Yavuz Selim Mahallesi Gezer Sokak'ta Y.Ö'ye ait evde arama yaptı.

Evlerde yapılan aramada, çok sayıda atıkla karşılaşıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Köklü Sokak'ta C.Ç, geçici olarak yakınlarının yanına yerleştirildikten sonra belediye ekipleri ve gönüllüler, konut içerisindeki atıkları boşaltarak ilaçlama yaptı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yavuz Selim Mahallesi Gezer Sokak'taki eve giderek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Demirbaş, Y.Ö'yü bir daha çöp biriktirmemesi konusunda uyardı.

Kaynak: AA