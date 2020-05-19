Çubuk'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Çubuk ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Çubuk ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyda Topal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyup maske taktı.

Ziyaretler

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, Kovid-19 nedeniyle törenlere katılamayan engelli sporculara, evlerinde ziyarette bulundu.

Demirbaş, ziyaretinde down sendromlu Ahmet Ünal ile işitme ve zihinsel engelli Ömer Faruk Karakoç'a forma, kitap ve Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA