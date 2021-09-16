Çubuk Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Çubuk Muhtarlar Derneği 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen genel kurula, muhtarların yanı sıra Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP Çubuk İlçe Başkanı Vural Çokcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve davetliler katıldı.

Açılış konuşması ve divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Bu dönem aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan Burhan Şan, konuşmasında, genel kurula katılan muhtarlara ve misafirlere teşekkür etti.

Yönetim kurulu faaliyetleri ve tahmini bütçenin okunmasının ardından, aidatların artırılması önerisi kabul edildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde son 10 yılda muhtarların özlük haklarında önemli gelişmeler yaşandığını, muhtarların salgın döneminde çok büyük hizmetleri olduğunu kaydetti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise göreve geldikleri günden bu güne muhtarlarla istişare halinde hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Dört listenin yarıştığı genel kurulda, Yazır Mahallesi Muhtarı Sadık Can başkanlığa getirildi. Yönetim kurulu ise Hıdır Karataş, Emirhan Bozkurt, Rıfat Tutar, Mustafa Koç, Davut Kiraz, İsmail Doğan, Ekrem Aktaş, Bekir Yaman, Nazım Küçükbayraktar ile Hasan Bal'dan oluştu.