Çubuk Kaymakamı Keleş ve Başkan Demirbaş, seralarda incelemelerde bulundu Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sebze seralarında incelemeler yaparak, örnek üreticilere teşekkür belgesi verdi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sebze seralarında incelemeler yaparak, örnek üreticilere teşekkür belgesi verdi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Başkan Demirbaş, Taşpınar Mahallesi'ndeki seraları ziyaret ederek, işletmecilerden serada üretilen domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebzelerin üretimi hakkında bilgi aldı.

İlçenin Taşpınar Mahallesi'nde Baki Reçber, Hüseyin Şan ve Zihni Yüce'yi ziyaret eden Kaymakam Keleş, sebze yetiştiriciliği ile aile ekonomisine katkı sağlayan üreticileri tebrik etti.

Serada inceleme yapan Kaymakam Keleş, başarılı çiftçilerin hem ilçeye hem de çevresine güzel örnek olduğunu ifade etti.

Kaymakam Keleş, "Pandemi döneminden sonra üreticilerimizi ziyaret ederek hem onları motive ediyoruz hem de istek ve taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm olmak istedik. Örnek üreticilerimize de teşekkür belgeleri verdik. Bu seralar 2010 yılında köylere hizmet götürme birliği tarafından projelendirilerek kurulmuştu. Yaklaşık 10 yıldır aynı seralarda üretim yapılıyor olması bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekilmedik bir karış toprak kalmasın' sözünü hatırlatan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise "Çiftçilerimize destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarını, taleplerini dinledik. Onların emeklerini çok daha iyi alabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ekilmedik bir karış toprak kalmasın diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

Ziyaretlerde çalışmalarıyla örnek olan çitçilere teşekkür belgesi de verdi.

Sera ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak ve Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan da eşlik etti.

Kaynak: AA