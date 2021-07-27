Çubuk Kaymakamı Adem Keleş'ten "Kovid-19 aşısı yaptırın" çağrısı

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Kovid-19 salgınının bitmediğine işaret ederek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Kovid-19 salgınının bitmediğine işaret ederek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı'nın ardından Kaymakamı Keleş tarafından, Kaymakamlık bahçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilerek gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Keleş, yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınına işaret ederek, salgının alınacak tedbirlerle durdurulabileceğini vurguladı.

Maske, mesafe, hijyenin yanı sıra salgına karşı alınacak en önemli önlemin aşı olduğunun altını çizen Kaymakam Keleş, "Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Herkes aşısını yaptırmalı. Bu konular ihmale gelmez. Tedbirleri bırakırsak artış yaşanabilir ve kısıtlamalar gelebilir." uyarısında bulundu.

Keleş, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası alınan tedbirler nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığını da söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner