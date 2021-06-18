Çubuk Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, yaz spor okulunu ziyaret etti
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Çubuk Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, yaz spor okulunu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede açılan yaz spor okulunu ziyaret etti.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede açılan yaz spor okulunu ziyaret etti.

Keleş ve Demirbaş, Çubuk Şehir Stadı'nda açılan yaz spor okuluna gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Futbol kursuna katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Keleş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan portatif yüzme havuzunu inceledi.

Burada konuşan Keleş, 3 bin öğrenciye yüzme öğretilmesini hedeflediklerini söyledi.

Her yaştan genci spora davet eden Kaymakam Keleş, "Hem devletimizin hem de belediyemizin bütün imkanlarını gençlerimiz için sunuyoruz. İlçemizde önümüzdeki günlerde belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla yarı olimpik kapalı bir yüzme havuzunu daha hizmete açacağız. Buranın da hizmete girmesiyle bu sayı daha da artacak." diye konuştu.

Çubuk Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, yaz spor okulunu ziyaret etti
Çubuk Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, yaz spor okulunu ziyaret etti
Çubuk Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, yaz spor okulunu ziyaret etti
Çubuk Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, yaz spor okulunu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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