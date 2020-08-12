Çubuk Belediye Başkanlığına, Meclis Üyesi Demirel vekalet edecek
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Oğuzhan Demirel vekalet edecek.
12.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:35
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Oğuzhan Demirel vekalet edecek.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, önceki gün yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, tedavi nedeniyle Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başkan Demirbaş'ın tedavisi tamamlana kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Demirel'in vekalet edeceği belirtildi.
Kaynak: AA