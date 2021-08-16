Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Barbaros, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerince yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Barbaros, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerince yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Barbaros, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerince yapılan yol, asfalt çalışması, kaldırım, park ve spor tesisleri çalışmalarını yerince inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Demirbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında ilçe genelinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktararak, hava şartları müsaade ettiği sürece ekiplerin, mahallerdeki çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yüzme havuzuyla birlikte bölgede sosyal donatı ve spor tesislerini de yapmaya başladıklarını anlatan Demirbaş, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzda sona doğru yaklaştık. Alanda müteahhit firmanın çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bizde sportif tesislerin çalışmalarına başladık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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