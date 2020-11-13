Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor
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Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor

13.11.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:29

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mamut Ünlü'nün damağında oluşan yaralardan dolayı konuşmakta zorluk çektiği açıklandı. Cübbeli'nin Lalegül televizyonundaki "Haftanın Sohbeti" adlı programı hastalığı nedeniyle iptal edildi.

Cübbeli Ahmet, Lalegül isimli televizyon kanalında yapacağı 'Haftanın Sohbeti' adlı programı iptal etti. Cübbeli Ahmet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, damağında oluşan yaralar nedeniyle konuşmakta zorluk çektiği ifade edildi.

Ahmet Mamut Ünlü'nün Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında, "Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin genel olarak sağlığı yerindedir ancak üst damağında oluşan yaralar nedeniyle konuşmakta zorluklar çekmektedir. Bu sebepten dolayı bu akşam Lalegül Tv/ Fm'de 'Haftanın Sohbeti' yerine önemine binaen saat 20:45'te 'Şifa-i Şerif Dersi' yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca üst damağında yara çıktığı için konuşamıyor
Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor
Haber Yorumları (7)
ALİ: Hep Allah cc dan bahseder demeki dogrulari söylememis
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LEDUNİ: Kuran-ı terkedersen olacağı bu işte Bırak artık hurafelereri (Saçının kılı ağardı. )
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TREMULA: hz. zekeriya gibi 3 gün insanlarla konuşamazsa baba olacağının habercisi olabilir. kaçıncı eşinden olur o kadarını da siz bilin.
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