Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
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Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var

Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
11.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:49

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu bir programda darbe tartışmalarıyla ilgili "6-7 ay önce bir kaç rüya gördüm. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe" ifadelerini kullandı.

Darbe tartışmalarının devam ettiği şu günlerde konuyla ilgili sürpriz bir çıkış da Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

"RÜYALARA GÖRE DARBE TEHLİKESİ VAR"

6-7 ay önce bir rüya gördüğünü belirten Cübbeli, "Ben bu rüyayı yakın görmedim. Yakın derken var 6-7 ay. Bir kaç rüya gördüm 15 Temmuz'dan sonra. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Ben durduruldum, indirildim, kimlik soruldu. Sokağa çıkma yasağı var. Bu şekilde gördüm. Allah muhafaza buyursun" şeklinde konuştu.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Cübbeli, "Yalnız şu var yani Canan Kaftancıoğlu, zaten DHKP-C kafasıyla PKK kafasıyla devlete seri katil diyen bir kafa. Darbe olsa ona mı yarayacak sanki? Darbe olsa ona da yaramayacak" ifadelerini kullandı.

DARBE TARTIŞMALARI

Gazeteci Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı, Türkiye'de darbe tartışmalarını yeniden alevlendirdi. AK Parti kanadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes'in kıyaslandığı yazı dolayısıyla Zarakolu'nu darbe çığırtkanlığı yapmak ile suçladı. Erdoğan'ın şikayeti üzerine Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı.

MUHALEFET NE DEDİ?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili olarak, "Tamamen gereksiz, tamamen lüzumsuz bir tartışma. Allah aşkına, kim darbeyi gündeme getirir? Olmayacak bir şey. Bu ülkede darbe artık olamaz. Bu ülkenin insanları darbeye karşı bedeller ödediler" sözleriyle tepki gösterdi.

BAHÇELİ CHP'YE YÜKLENDİ

Cumhur ittifakının ortağı olan MHP'de, Genel Başkan Devlet Bahçeli ise "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının 'Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart' ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir" sözleriyle muhalefete yüklendi.

Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var

Güncel Manşet

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