Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbeti başladı mı? Hangi kanalda? Ne zaman başlayacak? 1 Ekim Perşembe programı hangi kanalda olacak? Lalegül TV frekansı ne?

Her hafta perşembe günü akşam saat 21:00 'da Ahmet Mahmut Ünlü namı diğer Cübbeli Ahmet Hoca Lalegül TV ekranlarında program (sohbet) yapmaktadır. Sohbetinde gündeme dair baız bilgiler vermektedir. Peki sohbet saat kaçta başlayacak ne zaman biter? Hangi kanalda?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuşmasını her hafta perşembe akşamları Lalegül TV ekranlarından dinleyebilirsiniz. Peki Lalegül TV frekansı nedir? Ücretsiz bir kanal mı? Sohbet ne zaman başlayacak? Hangi konular konuşuluyor?

CÜBBELİ AHMET HOCA SOHBET PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Ekim 2020 Perşembe günü sohbet akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Lalegül TV ekranlarından ücretsiz izleyebilirsiniz. Sohbet programı genellikle akşam 11-12 arasında bitmektedir.

CÜBBELİ AHMET HOCA PROGRAMDAKİ KONUŞMASI NEDİR?

Programda yani sohbette genel olarak gündeme dair bazı malumatlar konuşulmaktadır. Cübbeli Hoca'yı dinleyerek daha fazla bilgi sahibi edinebilirsiniz.

CÜBBELİ AHMET HOCA PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Sohbet Lalegül TV ekranlarında olacaktır. Lalegül TV'nin frekans bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Frekans : 12423

Polarizasyon : H

Sembol oranı : 30000

FEC değeri : 3/4

Şifreleme : Şifresiz

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Ahmet Mahmut Ünlü, 27 Şubat 1965, Fatih, İstanbul doğumlu, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

İslâmiyet'e getirilen yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşı durmaktadır. İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlar ilgi görmektedir.

1999'da Gölcük depreminin ardından yaptığı bazı açıklamaları sebebiyle 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda da çeşitli suçlamalarla hakkında davalar açılmış ve bunların hepsinden beraat etmiştir.