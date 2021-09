Cübbeli Ahmet Hoca imam hatipler hakkında ne dedi? İmam Hatip hakkında sözleri gündem oldu

Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi? sorusunun yanıtı dün yayınlanan programın ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Sözleriyle gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü, konuyu da detaylandırdı. İşte, gündemde yer alan imam hatipler hakkındaki sözler...

CÜBBELİ AHMET HOCA NE DEDİ?

Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Hakan'ın programında "Çocuklarınızı imam hatip lisesine ve ilahiyata göndereceğinize düz okullara gönderin." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine donup kalan Hakan, "Aaaa niye?" diye sordu. Ünlü ise "Daha az hasarla çıkarlar" dedi.

"İMAM HATİP LİSELERİNE GÖNDERMEYİN"

Gündeme ilişkin konulardan yorum yapan Ünlü, bir ara imam hatip liselerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Cübbeli Ahmet, "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin" dedi. Ahmet Hakan'ın "Aaa niye?" diye şaşkınlıkla sorması üzerine Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

"DAHA AZ HASARLA ÇIKARLAR"

"Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor; hocaya sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara İlahiyat'ta hoca..."

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965, Fatih, İstanbul doğumlu halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

