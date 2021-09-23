Cübbeli Ahmet Hoca imam hatipler hakkında ne dedi? İmam Hatip hakkında sözleri gündem oldu - Haberler
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Cübbeli Ahmet Hoca imam hatipler hakkında ne dedi? İmam Hatip hakkında sözleri gündem oldu

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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın sunduğu televizyon programına konuk oldu. Zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca, son olarak İmam Hatipler hakkında söylediği sözlerle merak konusu oldu. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi? İşte, gündemde yer alan imam hatipler hakkındaki sözleri...

Cübbeli Ahmet Hoca ne dedi? sorusunun yanıtı dün yayınlanan programın ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Sözleriyle gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü, konuyu da detaylandırdı. İşte, gündemde yer alan imam hatipler hakkındaki sözler...

Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Hakan'ın programında "Çocuklarınızı imam hatip lisesine ve ilahiyata göndereceğinize düz okullara gönderin." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine donup kalan Hakan, "Aaaa niye?" diye sordu. Ünlü ise "Daha az hasarla çıkarlar" dedi.

Gündeme ilişkin konulardan yorum yapan Ünlü, bir ara imam hatip liselerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Cübbeli Ahmet, "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin" dedi. Ahmet Hakan'ın "Aaa niye?" diye şaşkınlıkla sorması üzerine Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor; hocaya sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara İlahiyat'ta hoca..." Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965, Fatih, İstanbul doğumlu halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

Cübbeli Ahmet Hoca imam hatipler hakkında ne dedi? İmam Hatip hakkında sözleri gündem oldu
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Haber: Cübbeli Ahmet Hoca imam hatipler hakkında ne dedi? İmam Hatip hakkında sözleri gündem oldu - Haberler
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