CÜ Rektörü Yıldız, mazbatasını YÖK Başkanı Saraç'tan aldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, mazbatasını YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Alim Yıldız, mazbatasını YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK'te düzenlenen törende rektörlük mazbatası, Saraç tarafından Yıldız'a takdim edildi.

Yıldız, "Bu önemli görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a, YÖK üyelerine ve üniversitemizin başarısında katkıları olan çalışma arkadaşlarıma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ailesine ve desteklerini esirgemeyen herkese ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Saraç da Yıldız'a görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA