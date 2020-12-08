ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:15
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Tuncel, beğendiği kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Edirne'de sığınmacı hareketliliği" başlıklı fotoğraflarına oy kullanan Tuncel, seçkideki tüm fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafların her birinin güzel olduğunu belirten Tuncel, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Rektör Tuncel, AA çalışanlarına çektikleri güzel fotoğraflar için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

İlgili Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ İrem Derici Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 12:18:28. #1.14#
title