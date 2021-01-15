CSKA Moskova - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

THY Euroleague Maçı'nda bugün CSKA Moskova - Barcelona maçı karşılaşması olacak. Basketbol severlerin ilgiyle takip ettiği THY Euroleague Maçı, CSKA Moskova - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? olacağı ise merak konusu.