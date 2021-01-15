CSKA Moskova - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
THY Euroleague Maçı'nda bugün CSKA Moskova - Barcelona maçı karşılaşması olacak. Basketbol severlerin ilgiyle takip ettiği THY Euroleague Maçı, CSKA Moskova - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? olacağı ise merak konusu.
Tüm dünyanın takip ettiği THY Euroleague Maçı devam ederken bugünkü karşılaşma CSKA Moskova - Barcelona arasında gerçekleşecek. CSKA Moskova - Barcelona maçı saat kaçta olacağı belli olurken, heyecanla bekleyen taraftarlar CSKA Moskova - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunu soruyor.
CSKA MOSKOVA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Euroleague Maçı'nda ev sahibinin Moskova olacağı, CSKA Moskova - Barcelona maçı karşılaşması Megasport Arena'da gerçekleşecek. CSKA Moskova - Barcelona maçı, Bilyoner TV,Bein Sport 3,Digiturk 79, Kablo TV 234 ve web üzerinden izlenebilecek.
CSKA MOSKOVA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
15 Ocak Cuma günü oynanacak THY Euroleague Maçı CSKA Moskova - Barcelona karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak.