CSGO nokta Crosshair nasıl yapılır? Nokta Crosshair kodu

Counter Strike Global Offensive'de veya herhangi bir FPS oyunda oyununuzu son derecede etkileyen unsurlardan biri crosshair yani nişangâhınızdır. Peki, CSGO'da nokta crosshair nasıl yapılır? Nokta Crosshair kodu nedir?

CSGO'da crosshairinizi değiştirmenizin birçok yolu bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak oyunun kendi crosshair (nişangah) ayarlarından kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz internetten hazır ayarlar ile CSGO'da "é" konsola kodlar girerek ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de Steam atölyesinde bulunan crosshair haritalarını indirerek istediğiniz crosshair ayarını yapabilirsiniz. Şimdi gelelim CSGO'da nokta crosshair nasıl yapılır? nokta crosshair kodu nedir? İşte detaylar…

1- CSGO NOKTA CROSSHAIR KODU

cl_crosshairalpha "255";

cl_crosshaircolor "5";

cl_crosshaircolor_b "255";

cl_crosshaircolor_r "255";

cl_crosshaircolor_g "0";

cl_crosshairdot "1";

cl_crosshairgap "-7";

cl_crosshairsize "3";

cl_crosshairstyle "4";

cl_crosshairusealpha "1";

cl_crosshairthickness "0.5";

cl_fixedcrosshairgap "-7";

cl_crosshair_outlinethickness "0";

cl_crosshair_drawoutline "0";

2- CSGO NOKTA CROSSHAIR KODU

cl_crosshairstyle 5;

cl_crosshaircolor 5;

cl_crosshaircolor_r 250;

cl_crosshaircolor_g 50;

cl_crosshaircolor_b 255;

cl_enablecrosshairalpha 1;

cl_crosshairalpha 255;

cl_crosshairdot 1;

cl_crosshairsize -30;

cl_crosshairthickness 1.50;

cl_crosshairgape -1