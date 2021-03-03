CS:GO Şubat 2021 dünya takım sıralaması belli oldu: Türk Temsilcimiz XANTARES sıralamada geriledi!
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CS:GO Şubat 2021 dünya takım sıralaması belli oldu: Türk Temsilcimiz XANTARES sıralamada geriledi!

03.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:44
CS:GO Şubat 2021 dünya takım sıralaması belli oldu: Türk Temsilcimiz XANTARES sıralamada geriledi!

HLTV.org tarafından sürekli güncellenerek paylaşılan CS:GO dünya takım sıralaması, Mart ayında yenilendi. Astralis zirvedeki yerini korurken, büyük bir yüksekliş yapan Gambit kendine ilk 5'de yer buldu.

Her ay düzenli olarak HLTV.org tarafından güncellenen CS:GO takım sıralamaları Mart 2021 itibariyle tekrardan netleşmiş oldu.

GAMBIT VE VIRTUS.PRO'DAN BÜYÜK SIÇRAYIŞ!

IEM Katowice, turnuvası başlangıcından sonuna kadar birçok sürprizi beraberinde getirdi.

Gambit turnuvada gösterdiği büyük performans ile rakiplerini geride bırakarak 12 sıra birden yükselmeyi başardı. Grup açamasındaki rakipleri mousesports, heroic ve G2 gibi önemli rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Turnuvanın en genç oyuncularından biri olan Dmirty "sh1ro" Sokolov müsabakalarda gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Bununla birlikte Gambit Mart 2021 itibariyla dünya takım sıralamasında 4. sıraya yerleşmiş bulunuyor.

Virus.pro ise IEM Katowice turnuvasını ikinci sırada tamamlayarak dünya takım sıralamasında 3. sıraya yerleşti. Kadrosuna yıldız AWPer Abdul "degster" Gasanov'u ekledikten sonra playoff mücadelerinde Spirit, BIG ve Astralis gibi köklü takımlara karşı sadece iki harita kaybederek üstünlük sağlamayı başardı. Yarı final kurasında Gambit'le eşleşen ekip mücadeleden mağlup ayrıldı ve turnuvayı noktaladı.

SPIRIT YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR!

2016 yılında kurulan Spirit geçtiğimiz ay güncellenen takım sıralamasında 9 sıra birden yükselerek 7. sıraya gelmiş ve kulüp tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmayı başarmıştı. Son zamanlarda gösterdiği turnuva performansıyla herkesin taktirini toplayan ekip, EIM Katowice turnuvasında da gösterdiği iyi performans göstererek sıralamadaki yerini korudu.

TEMSİLCİMİZ XANTARES BIG İLE DÜŞÜŞ YAŞADI!

BIG ekibiyle başarılı bir performans sergileyen Türk temsilcimiz İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'in takımı geçtiğimiz şubat ayında 4. sırada bulunuyordu. IEM Katowice turnuvasında istenilen performansı tam anlamıyla sergileyemeyen ekip Mart ayı itibarıyla sıralamada 7. liğe geriledi.

CS:GO Şubat 2021 dünya takım sıralaması belli oldu: Türk Temsilcimiz XANTARES sıralamada geriledi!
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