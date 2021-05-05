CS:GO rank sıralaması 2021 güncel! CS:GO'da nasıl rütbe atlanır?

CS:GO rütbe sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürülen Counter Strike Global Offensive (CS:GO), rekabetçi maçlarında oyuncuların oyun içi performanslarına ve yeteneklerine bağlı olarak seviye atladıkları rütbe (rank) sistemi sıralamasını sizler için derledik... İşte, CS:GO rekabetçi yetenek grupları! CS:GO rank sıralaması...

İlk olarak 2020 yılında çıkış yapan rekabetçi oyunların atası Counter Strike, 2012 çıkışlı yeni sürüm versiyonu Counter-Strike: Global Offensive ile oyun sektörünü domine etmiştir. Yıllar içinde kendi başına bir ekonomi yaratan oyun, milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanmaya devam ediyor. CS:GO'yu bu denli çekici kılan en önemli şeylerden biri ise rütbe (rank/ yetenek grupları) sistemi. Oyuncuların performanslarına göre bir rütbeye sahip olduğu bu sistem, oyuncular için bir gurur kaynağı niteliği taşıyor.

CS:GO RÜTBELERİ NELERDİR?

Oyuncuları oyun içinde beceri seviyelerine ve yeteneklerine göre birbirinden ayıran, 18 basamaktan oluşan bir rütbe sistemi bulunuyor. Gümüş 1'den başlayan rütbeler, Dünyaca Seçkin'e kadar ilerliyor ve bu seviyeye ulaşmak gerçekten büyük bir emek istiyor. CS:GO'da güncel olarak en kalabalık güruhu %34 civarında bir oranla Altın Nova rütbeleri barındırıyor. En yüksek rütbe olan Dünya Seçkin (Global) seviyesine ulaşan oyuncu oranı ise %3 civarında. En düşükten, en yükseğe doğru CS:GO rütbeleri şu şekilde:

Silver I (Gümüş 1)

Silver II (Gümüş 2)

Silver III (Gümüş 3)

Silver IV (Gümüş 4)

Silver Elite (Seçkin Gümüş)

Silver Elite Master (Usta Seçkin Gümüş)

Gold Nova I (Altın Nova 1)

Gold Nova II (Altın Nova 2)

Gold Nova III (Altın Nova 3)

Gold Nova Master (Usta Altın Nova)

Master Guardian I (Usta Muhafız 1)

Master Guardian II (Usta Muhafız 2)

Master Guardian Elite (Seçkin Muhafız)

Distinguished Master Guardian (Seçkin Usta Muhafız)

Legendary Eagle (Efsanevi Kartal)

Legendary Eagle Master (Usta Efsanevi Kartal)

Supreme Master First Class (Birinci Sınıf Üstün Usta)

Global Elite (Dünyaca Seçkin)

CS:GO'DA NASIL RÜTBE ATLANIR?

Rütbe atlamak için öncellikle belirli bir seviyeye ulaşmak gerekiyor. Bunun için ilk olarakBasit Eğlence (Casual), Ölüm Maçı (Deathmatch), Savaş Oyunları (War Games) ve Tehlikeli Bölge (Danger Zone) gibi maçlarda oyundaki yeteneklerinizi test etme ve yeteri kadar tercübe puan (XP) toplamaya ihtiyacınız var. Hesabınızı oynadığınız maçlarla ikinci seviyeye taşıdığınızda Rekabetçi (Competitive) ve Yoldaş (Wingman) maçlara girişin yolu açılıyor. İlk rütbenizi elde etmek için toplam 10 maçta galip gelmek gerekiyor. 10 maç kazanana kadar oynanan tüm maçlarda oyun içinde gösterdiğiniz performansa göre de rütbe belirleniyor.

CS:GO RANK SIRALAMASI 2021

CS:GO rank sıralaması güncellenen içeriklerden biridir. CS:GO rank sıralaması güncel olarak şu şekilde:

Cs Go Silver Rütbe Klasmanı

Silver 1 – Silver 2 – Silver 3 – Silver 4 – Silver Elite – Silver Elite Master

Cs Go Nova Rütbe Klasmanı

Gold Nova 1 > Gold Nova 2 > Gold Nova 3 > Gold Nova Master

Cs Go Guardian Rütbe Klasmanı

Master Guardian 1 > Master Guardian 2 > Master Guardian Elite > Distinguished Master Guardian

Cs Go Legendary Eagle Rütbe Klasmanı