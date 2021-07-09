CS:GO IEM Köln A grubu 1. gün eleme maçları tamamlandı! XANTARES'li BIG üst tura yükselmeyi başardı mı?

CS:GO IEM Köln Play-In'den çıkan son takımların belli olması ile başlangıç yapan IEM Köln turnuvasının A grubu eleme maçları tamamlandı. IEM Köln Grup A Yarı Final eşleşmeleri belli oldu! Türk temsilcimiz XANTARES'li BIG takımı, virtus.pro karşısında turu geçmeyi başardı mı? İşte detaylar!

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CS:GO arenasının önemli isimlerden Türk temsilcimiz XANTARES, Almanya merkezli BIG organizasyonu ile dün saat 17.45'de Virtus.pro karşısına çıktı. Dünya takım sıralamasında beşinci olarak yer alan, kadrosunda YEKINDAR ve buster gibi önemli oyuncuları bulunan virtus.pro ile dün yapılan karşılaşma heyecan dolu anlara sahne oldu.

Dust 2 ve Inferno haritasında gerçekleşen iki karşılaşmada hata yapmayan BIG, ilk haritayı 16-12 ikinci haritayı ise 16-13 kazanarak A grubunda yarı finale çıkmayı başardı. BIG'in yarı final mücadelesinde rakibi, Dünya takım sıralamasında üçüncü sırada yer alan G2 oldu.

BIG ile G2 arasında yapılacak A grubu yarı final karşılaşması bugün akşam saat 21.00'da oynanacak.

Temsilcimiz XANTARES'in turnuva boyunca iyi performanslar sergilemesini diliyoruz!

Grup aşaması, her gruptan üç takımın playofflara yükseleceği bir çift eleme formatı uygulanıyor. Grup birincileri doğrudan yarı finale yükselirken, ikinciler altıncı turda diğer grubun ikincileriyle karşılaşacak.

IEM Köln uzun zamandır görülmeyen bir ödül havuzuyla CS:GO arenasına giriş yaptı. Turnuva boyunca toplamda 1 milyon dolar dağıtılacak. Şampiyonluğa ulaşan takım ise 400 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.