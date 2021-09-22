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CS: GO Dust 2 Haritası Değişti, Yeni Rekabetçi Modu Geldi

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CS: GO Dust 2 Haritası Değişti, Yeni Rekabetçi Modu Geldi

cs: go dust 2

CS: GO Dust 2 haritası uzun bir süre sonra yeni bir güncelleme aldı. Girdap Operasyonu duyuruldu. Detaylar haberimizde.

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CS: GO Dust 2 haritası uzun bir süre sonra yeni bir güncelleme aldı. Girdap Operasyonu duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Rekabetçi oyun dünyasının en popüler üyesi olan Counter Strike: Global Offensive yeni güncelleme aldı. Geliştirici Valve yeni Girdap Operasyonu'nu duyurdu. Özgün adıyla Operation Riptide güncellemesinin yanı sıra oyunun en ünlü haritası da yeni güncellemeler aldı.

CS: GO Yeni Dust 2 Güncellemesi

21 Eylül'de yayımlanan yama notları kapsamında Dust 2 haritasında göreceğimiz değişiklikler listelendi. T Spawn adındaki noktaya kritik bir güncelleme geldi. AVP ile orta koridorun rahatça görülebildiği ve orta kapıların kesilebildiği açık kısım kapatıldı. Buradaki boşluk rakip takımın B tarafına geçip geçmediği konusunda oldukça yardımcı oluyordu. Bu aralık eklenen yeni bir yapı modeliyle engellenecek. Yeniliği oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan kısa videoda görebilirsiniz.

"Operasyon kapsamında yeni haritalar eklerken Ancient ve Dust 2 haritalarını da güncelliyoruz. İşte haritadaki değişikliklere dair kısa bir video: "

Haritanın aldığı bir diğer değişiklik ise B bölgesindeki tünelleri etkiledi. Yama notlarında belirtildiğine göre bu tünellerdeki görünürlük artırıldı. Böylece B bomba kurma alanına tünelden girmeyi planlayan oyuncular daha görünür bir pozisyona sahip olacak.

T Spawn'dan orta kapıları izlemek mümkün olmayacak.

CT orta koridordan T Spawn bölgesini izleyemeyecek.

Yama notlarında kısaca belirtilen bu değişikliğin CS: GO Dust 2 haritalarındaki maçlarda devasa bir fark yaratacağını söyleyebiliriz. Oyunun gidişatını değiştiren bu aralık, rakip takımdaki oyuncuların kaç tanesinin hangi bölgeye gideceğini anlamaya yarıyordu. Orta koridora artık sis bombası atmaya gerek kalmayacak. AVP ile izlenebilen bu bölgeden kimin nereye geçtiği de iki ekip tarafından kolayca anlaşılamayacak. Bu değişiklikle beraber kimin A ya da B bomba kurma bölgesine gittiğini anlamak çok daha zor olacak.

M4A1-S Hasarı Artırıldı, Deagle Hasarı Azaltıldı

Gelen kritik güncellemelerden birkaçı ise silah hasarlarını etkiledi. M4'ün vücuda verdiği hasar artarken Deagle'in verdiği hasar ise azaltıldı. Önemli değişikliklerden bir diğeri de bombaların düşürülebilmesi oldu. Dileyen oyuncular artık el bombalarını yere bırakabilecek.

Oyuna eklenen en ilginç yeniliklerden biri de mermi kalkanı oldu. Rekabetçi modda kullanılamayacak olan eylem kalkanı, rehine modu kapsamında oyuna katılacak. Kalkan tamamen kırılmadan önce belirli bir dayanıklılığa sahip olacak.

CS: GO Kısa Rekabetçi Modu Eklendi

Kısa Rekabetçi Modu: 16 El

Uzun Rekabetçi Modu: 30 El

15 el süren uzun maçların yanı sıra alternatif bir oyun modu daha güncelleme kapsamında yerini aldı. Kısa rekabetçi maçlar sayesinde maçlar 25 dakika civarında sürecek. Oyunu kazanmak için takımın 9 elde zafere ulaşması yeterli olacak. Girdap Operasyonu kapsamında oyuna 17 yeni topluluk tasarımı daha katılacak.

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