CS:GO dünya takım sıralaması güncellendi! Türk temsilcimiz XANTARES'in ekibi yükselişe geçti!

CS:GO 2021 Nisan takım sıralaması verileri açıklandı. HLTV.org tarafından her ay güncellenerek paylaşılan CS:GO dünya takım sıralaması, Nisan ayında da yenilendi. Gambit iki sıra birden yükselerek liderliği alırken, Heroic tam 10 sıra birden yükselerek ikinci sıraya oturmayı başardı. Türk temsilsimiz XANTARES'in takımı BIG kendine ilk 10'da yer buldu. İşte detaylar!

Her ay düzenli olarak HLTV.org tarafından güncellenen CS:GO takım sıralamaları Nisan 2021 itibarıyla tekrardan netleşmiş oldu.

Nisan ayındaki en büyük sıralama değişiklikleri, ESP Pro League Season 13 ve düzenlenen birkaç etkinlikte alınan derecelerle gerçekleşti. 750.000 dolarlık turnuva ESL Pro League turnuvası Gambit'in zirveye yükselmesine ve Heroic'in on sıra birden sıçramasına yardımcı olurken, ENCE ve Endpoint gibi ekipler de kendilerine ilk 30'da yer bulmayı başardı.

BLAST Premier Spring Showdown ve FunSpark ULTI 2020 Avrupa Finalleri şaşırtıcı derecede rekabetçiydi. Elisa Invitational ve ESEA Premier Sezon 36 playofflarının yanı sıra IEM Summer ve Flashpoint 3 için kıyasıya geçen elemeler, ilk 30'un alt kısmında yer alan takımların değerlerini kanıtlamaları için çok fazla şans sağladı. On altı sıra birden yükselerek 25 numarada kendine yer bulan forZe, bu fırsatı en iyi değerlendiren takımlardan birisi oldu.

ZİRVENİN SAHİBİ GAMBIT!

Gambit geçen ay dört farklı turnuvada 11 maçtan 10'unu kazanmayı başardı. Nisan ayının başından Gambit, ESL Pro League Season 13 playoff'larını ikinci sırada bitirmeden önce Pinnacle Cup'ta bir şampiyonluk elde etti. Gambit neredeyse iki aydır tek mağlubiyetini final mücadelesinde Heroic'e karşı yaşarken, gösterilen bu üstün performansın ödülü olarak Gambit sıralamada iki basamak yükselip zirvenin yeni sahibi olmuş oldu.

TAHTA MEYDAN OKUYAN TAKIM: HEROIC

Geçtimiz ay Gambit'in en büyük rakibi ikinci sırada yer alan Heroic oldu. Altı aydır turnuvalarda gösterdiği orta dereceli performansı ardından, oyuncu değişikliğine giden Heroic, Rasmus "sjuush" Beck ve Ismail "refrezh" Ali'nin gelişlerinin ardından zirveye dönmeyi başardı.Johannes "b0RUP" Borup'un ve Nikolaj "niko" Kristensen'in takımdan ayrılışları bir hata olarak görülüyordu. Ancak, yeni Heroic son iki ayda bu tartışmaları ortadan kaldırdı ve 15-1'lik (haritalarda 31-7,% 82 harita kazanma oranı) bir maç skoru elde etti.

Heroic, CS:GO 2021 dünya takım sıralamasında 10 sıra birden yükselerek ikinci sırada yer aldı.

XANTARES'Lİ BIG 6. SIRADA!

BIG takımıyla başarılı bir performans sergileyen Türk temsilcimiz İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş ve ekibi turnuvalarda gösterdiği üstün performans ile listede iki sıra birden yükselerek kendine 6. sırada yer buldu.

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