CS: GO, Dota 2'nin Aktif Oyuncu Rekorunu Kırdı! İşte Anlık Oyuncu Sayısı

Steam'in sevilen iki oyunu olan CS: GO ve Dota 2 yeniden aktif oyuncu rekorunda el değiştirdi. Bir süredir 1.3 milyon aktif oyuncuyla Steam rekoruna sahip olan Dota 2'nin karşısında artık daha güçlü bir CS: GO bulunuyor. Counter-Strike: Global Offensive, tüm zamanların en yüksek aktif oyuncu sayısında Steam'in inanılmaz kayıtlarından birine ulaştı. 18 Nisan Cumartesi itibarıyla CS: GO'nun iki gün boyunca1 milyon 305 bin oyuncuya ulaştığı öğrenildi. Oyuncular Koronavirüs yüzünden CS: GO'ya yöneldi Zaten yüksek aktif oyuncuya sahip olan CS: GO'nun popülerliğindeki bu artışın sebebi şaşırtıcı olmamalı. Koronavirüs pandemisi dünyadaki pek çok oyuncunun evde kalmasına sebep oldu ve bunu bilen geliştiriciler de oyunlara özel etkinlikler ekledi. Ayrıca bir süre önce Riot Games tarafından kapalı beta olarak duyurulan Valorant oyunu da dolaylı yolda CS: GO'nun aktif oyuncu sayısını etkilemiş olabilir. Oyun kapalı beta sürecinde olduğu için fazla oyuncuya destek veremiyor ve bu, oyuncuların CS: GO'ya yönelmesine sebep oluyor. Tüm bunlara rağmen CS: GO gibi 8 yaşındaki bir oyunun büyük bir patlamaya sahip olabileceğini düşünmek çılgınca çünkü Valve'ın Counter-Strike için Battle Royale modu bile oyuncularda çok fazla dalgalanmaya yol açmamıştı. Kaynak: Tamindir