CS:GO BLAST Rising 2021'de mücadele edecek takımlar ve gruplar belli oldu! Türk temsilcimiz Sagnal Esports hangi grupta yer alıyor?
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CS:GO BLAST Rising 2021'de mücadele edecek takımlar ve gruplar belli oldu! Türk temsilcimiz Sagnal Esports hangi grupta yer alıyor?

CS:GO BLAST Rising 2021'de mücadele edecek takımlar ve gruplar belli oldu! Türk temsilcimiz Sagnal Esports hangi grupta yer alıyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

CS:GO BLAST Rising 2021 turnuvası grupları ve maç tarihleri belli oldu. Türkiye temsilen turnuvaya direkt davet alan Sagnal Esports hangi grupta yer alıyor? CS:GO BLAST Rising 2021 ödül havuzu ne kadar? İşte detaylar!

BLAST ve Fantasyexpo, dünya sıralamasında ilk 20'nin dışındaki takımların gelişmesine yardımcı olmayı amaçlayan 30.000 dolarlık turnuva BLAST Rising 2021'de mücadele edecek takımları ve grupları açıkladı!

2-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, en iyi iki takımın doğrudan playofflara ilerleyeceği altı GSL tarzı grupla başlayacak. Her gruptan üçüncü sırada yer alan takımlar, 17 Mayıs'ta tek eleme playoff'larında dört final yeri için son şans karşılaşmalarında mücadele edecekler. Tüm maçlar BO3 formatında oynanacak.

Katılan ekipler arasında yer önemli isim Robin "flusha" Rönnquist, GORILLAZ takımıyla beraber F grubunda yer alıyor. Turnuvaya katılan en yüksek dereceli takım, dünyada 23. sırada bulunan SKADE C grubunda mücadele edecek. Aynı zamanda NAVI, Astralis, NAVI, NIP ve Spirit gibi önemli ekiplerin akademi takımları turnuvada boy gösterecek.

Türk temsilcimiz Sagnal Esports son dönemde gerçekleştirdiği yeni transferiyle turnuvalardaki rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Turnuvaya doğrudan davet alan Sagnal, A grubunda LDLC, UMX ve EC Brugge takımlarına karşı mücade edecek. Ayrıca, geçtiğimiz gün Sagnal Esports CS:GO kadrosuyla yeni bir sözleşme imzalaması turnuvada oyuncularımız açısından moral kaynağı olacak gibi görünüyor.

BLAST Rising 2021 grupları ve karşılaşmaların tarihleri şu şekilde:

CS:GO BLAST Rising 2021'de mücadele edecek takımlar ve gruplar belli oldu! Türk temsilcimiz Sagnal Esports hangi grupta yer alıyor?
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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