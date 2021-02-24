CS:GO 2021 dünya takım sıralaması güncellendi: Türk Temsilcimiz XANTARES ilk 5'te!

HLTV.org tarafından sürekli güncellenerek paylaşılan CS:GO dünya takım sıralaması, Şubat ayında yenilendi. Astralis zirveyi Natus Vincere'den geri almayı başardı. Büyük bir yüksekliş yapan Spirit kendine ilk 10'da yer buldu.

Her ay düzenli olarak HLTV.org tarafından güncellenen CS:GO takım sıralamaları Şubat 2021 itibariyle tekrardan netleşmiş oldu.

ZİRVENİN SAHİBİ TEKRARDAN ASTRALİS!

2016 yılında kurulan Astralis son yıllarda gerçekleştirdiği üstün performansıyla turnuvalara ambargo koydu. Intel Extreme Masters Katowice 2021 turnuvasının grup aşamasının sona ermesinin ardından Astralis birinciliği yeniden eline almış oldu.

SPIRIT 9 SIRA BİRDEN YÜKSELEREK 7. SIRANIN SAHİBİ OLDU!

2016 yılında kurulan Spirit, kurulduğu günden bu yana kulüp tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. Takım son zamanlarda turnuvalarda gösterdiği performans ile 9 sıra birden yükselerek 7. sıraya gelmeyi başardı.

Takımda yer alan oyuncular ise: chopper, mir, sdy, degster, magixx

343 puanla 7. sırada bulunan Spirit, hemen altında bulunan Heroic takımıyla aynı puanı paylaşıyor.

TEMSİLCİMİZ XANTARES İLK 5'TE!

BIG takımıyla başarılı bir performans sergileyen Türk temsilcimiz İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'in takımı 4. sırada bulunarak listedeki yerini korudu.

İŞTE CS:GO 2021 ŞUBAT AYI SIRALAMASI:

2020'nin en CS:GO oyuncularını açıklayan HLTV, Şubat sıralamasını da takipçilerine sundu.