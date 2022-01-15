Crytek, Crysis Remastered Fotoğraf Modunu Kaldırttı

Hunt Showdown ve Crysis gibi oyunlardan tanıdığımız yapımcı firma Crytek, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdüğü Crysis Remastered için yapılmış bir fotoğraf çekme modunun kaldırılmasını talep etti.

2007 yılında çıktığında Crysis, oyun endüstrisine büyük damga vurmuştu. 2021 Eylül ayında DLSS desteği ve konsollarda 60 FPS gibi yeni nesil özellikler ile çıkan Crysis Remastered da orijinal oyun kadar olmasa da hatırı sayılır miktarda konuşuldu. Bu günlerde ise iki oyunun da yapımcısı Crytek, Crysis'in remastered sürümü için yapılan bir modu kaldırtması ile konuşuluyor.

DLSS Nedir?

13 Ocak 2022'de birçok oyun için yaptığı fotoğraf çekme (photo mode) modifikasyonları ile bilinen Frans Bouma, Twitter hesabından Crytek tarafından kendisine gönderilen e-mail'i paylaşarak şunları söyledi: "Crytek, görünüşe göre binlerce oyuncunun sosyal medya ve diğer sitelerde oyunlarından ekran görüntüleri paylaşmasını istemiyor. Ben herhangi bir oyun içeriğinin dağıtımını yapmıyorum; kamera araçlarım sadece kendi kodlarım üzerinden derleniyor.'

Bouma, attığı devam tweetlerinde de uzun süredir birçok oyuna fotoğraf modu modifikasyonları hazırladığını ve geliştiricilerin her zaman kendisine olumlu geri dönüş yaptığını söyledi. Modlarını Crysis 2 ve Crysis 3 Remastered versiyonları için de çekmesi istenirse bir daha hiçbir Crytek oyununa mod hazırlamayacağını da ekledi.

Twitter'da Bouma'ya büyük destek ve Crytek'e büyük tepki gelirken, modçunun aynı günün akşamı attığı devam tweeti bazılarının fikrini değiştirmesine sebep oldu.

Bouma'ya ikinci bir e-posta atan Crytek, modların yapılmasının sorun olmadığını, sorunun bu modlar üzerinden gelir elde edilmesi olduğunu ifade ederek duruma açıklık getirdi. Şayet modlar yalnızca Patreon üzerinden aylık 5 veya 10 euroluk abonelik satın alan kişiler için erişilebilirdi, yani modun yapımcısı bu işten gerçekten gelir elde ediyordu. Bu durumun açığa çıkmasından sonra olaya tepki verenlerin bazıları fikrini değiştirdi.

Crytek'i mi yoksa modun yapımcısını mı haklı buluyorsunuz artık bilemeyiz ama, iki şekilde de Crysis Remastered'da bir fotoğraf moduna artık isteseniz de erişemeyeceksiniz gibi duruyor. Belki onun yerine oyunun bir incelemesini okumak istersiniz?

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