Crysis Remastered Trilogy'nin çıkış tarihi belli oldu!

Crysis oyunlarının Remastered versiyonlarının paket halinde sunulacağı Crysis Remastered Trilogy'nin çıkış tarihi duyuruldu.

1999 yılında üç Türk kardeş tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan oyun şirketi Cyrtek, bir dönem oyun sektörüne damga vurmayı başarmıştı. Şirket, oyun dünyasının nostalji oyunları yenileyerek piyasaya sürmesinin ardından Cyrsis Remastered versiyonunu piyasaya sürmüştü.

Cyrsis Remastered oyuncularının artık bir yenilik aramasının ardından harekete geçen şirket, oyuncu kitlesi tarafından beğenileceğini düşündüğü Crysis Remastered Trilogy'i piyasaya süreceği tarihi açıkladı.

ÜÇ OYUN PAKET HALİNDE OYUNCULARLA BULUŞUYOR

Crysis, Crysis 2 ve Crysis 3'ün Remastered versiyonları bir paket halinde oyuncularla buluşturacağı Crysis Remastered Trilogy'i 15 Ekim'de PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch için satışa çıkaracak.

Crysis Remastered Trilogy'nin Türkiye fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Oyunun, Avrupa fiyat etiketinin ise 50 euro seviyelerinde olması bekleniyor.

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