CRR yeni sezona Uğur Mumcu Kantatı ile başladı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), 2022 konser sezonu Uğur Mumcu Kantatı ile başladı.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, sezon tanıtım toplantısına katılan İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, 2022 konser sezonunun Uğur Mumcu Kantatı ile başladığını, haftanın her gününe özel temalar oluşturacaklarını, konserlerin yanı sıra söyleşiler ve düzenli sergiler düzenleyeceklerini belirtti.

Karakelle, çocuklar, gençler ve toplumun her kesimi için içerik hazırlayacaklarını ifade etti.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan ise hikayesi olan ve sorgulayan pek çok konserle İstanbulluları karşılayacaklarını aktardı.

Yüksek lisans öğrenimi gördüğü yıllarda dünya devlerini CRR'de izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Orhan, "O dönem burada şarkı söyleyen veya müzisyen olarak çalışan sanatçı dostlarım, bugün önemli başarılar elde etti. Bu demek oluyor ki burası sadece müthiş konserler yapan bir yer değil. Aynı zamanda eğiten ve öğreten bir yer. Kendi sanatçısını besleyen bir çatı." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan, Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerle İstanbulluları buluşturacaklarını kaydederek, "Kaliteli müzik, sadece yabancı müzik değildir. Bizim de aynı standartlarda müziğimiz, insanımız var. Atatürk ilkeleri ve devrimleri sayesinde bunu yetiştirdik." ifadelerine yer verdi.

Çocuklar için ilki "Fonikler Köyü" olmak üzere yeni projeler hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Orhan, her ay 4 çocuk etkinliğini minik izleyicilerle buluşturacaklarını aktardı. ???????