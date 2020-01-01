: CRR Senfoni Orkestrası 3 ilçede konser verdi

01.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konseri müzikseverlerle buluşturdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, şefliğini Cem Mansur'un üstlendiği orkestra, Sultangazi, Kartal ve Bakırköy'deki İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde sahne aldı.

"Kader Kapıyı Çalmıyor" başlığıyla gerçekleştirilen konserlerde, Beeethoven'ın 5. Senfonisi yorumlandı.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, aynı zamanda konser öncesi gerçekleştirdiği söyleşilerde, Beeethoven ve eserleri hakkında bilgi vererek, müzik hakkındaki düşüncelerini dinleyicilerle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mansur, Beethoven'ın müziği yeme ve içme gibi bir ihtiyaç olarak gördüğünden bahsederek, şunları kaydetti:

"Müzisyenlerin asilzadelere, hizmetkar gibi saray üniforması giyerek hizmet ettiği bir dönemde yaşıyordu. Ama 'Hadi bakalım çal!' diyen prense, 'Ben sana ve senin gibi sarhoş işgalci askerlerine çalmam' diyerek itiraz edebildi. Bu başlayan yeni dönemle birlikte kafalardaki perukalar atıldı ve müzik klasisizmden sıyrılıp romantizme doğru geçiş yaptı. Beethoven'ın, Haydn'ından izler taşıyan ilk iki senfonisinin ardından üçüncü senfonisini incelediğinizde, aynı müzik çerçevesini görürsünüz. Fakat bu kez çerçevenin içinde, çizilenin çılgınca şeyler olduğunu fark edersiniz. Haydn, bir gün Beethoven'ın yeni eserini dinlemiş ve şöyle demiştir, 'Beyefendiler dünya değişti. Bu dinlediğimiz müzikten sonra dünya hiçbir zaman bildiğimiz dünya olmayacak.' İşte Beethoven bu anlamda bir kilometre taşıdır."

Beethoven'ın küçük nota hücrelerinden insanlık değerleri ile örülmüş, dünyanın en önemli senfonilerinden birini yazdığını söyleyen Mansur, dört bölümden oluşan 5. Senfoni'nin tüm bölümlerinin kendi içinde ayrı bir felsefe barındığını aktardı.

CRR Senfoni Orkestrası, "Kader Kapıyı Çalmıyor" konserinin yanı sıra farklı başlıklardaki konserle de yıl boyunca İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahne alacak.

Kaynak: AA

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