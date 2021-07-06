Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, Tokat'ta başladı
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Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, Tokat'ta başladı

Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, Tokat'ta başladı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, başladı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, başladı.

Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, 10 ülkeden 80 paraşütçü katılıyor.

Organizasyonun başlaması nedeniyle düzenlenen programa katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, yarışmacılara başarılar diledi.

Yarışa Muğla Fethiye'den katılan Oğuzkan Sadeer, kalkış yapmaya çalışırken düşerek yaralandı. Bu sırada görüntü almaya çalışan gazetecilerle görevliler arasında tartışma yaşandı.

Kolu kırılan Sadeer ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarışlar, 11 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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