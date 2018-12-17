Crohn Hastası Çocuğun Ameliyat Sorunu Çözüldü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan crohn hastalığı bulunan 16 yaşındaki Selahattin Yıldız'ın yardım çığlıkları karşılık buldu. Birçok yerden yardım telefonları alan Yıldız, 3 Ocak günü Kayseri'de ameliyat olacak.

Crohn hastalığı teşhisi konulan ve ailesinin maddi imkansızlıkları sebebiyle tedavi edilemeyen Selahattin Yıldız (16) ve ailesinin dramı tüm Türkiye'yi ağlattı. İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından birçok hayırsever yardım etmek için seferber oldu. Ailesiyle birlikte Kayseri'ye giden Yıldız burada muayene oldu.

Gemerek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Gemerek ilçesinde Crohn hastası olan Selahattin Yıldız isimli vatandaşımız Acıbadem Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Can Küçük tarafından muayenesi yapılmış, 3 Ocak 2019 tarihinde ameliyat için gün verilmiştir. Ameliyat ücreti 15 bin lira olup kaymakamlığımız tarafından ödenecektir" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA